Tgcom24.mediaset.it - Sentenza Askatasuna, la protesta dei sindacati di polizia

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

"Il Sap Torino esprime profonda amarezza e delusione per laemessa nei confronti degli appartenenti al centro sociale. Riteniamo che tale decisione non renda giustizia al lavoro svolto dalle Forze dell'Ordine, che quotidianamente si impegnano per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nella nostra città". E' quanto si legge in una nota il sindacato diSap, in merito alla conclusione del maxi processo, con unache ha portato alla caduta dell'accusa di associazione a delinquere. "Riteniamo fondamentale che le azioni violente e illegali, perpetrate da alcuni membri del centro sociale, vengano perseguite con fermezza e condannate in modo esemplare - continua la nota. - Il Sap Torino continuerà a monitorare con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, auspicando che la giustizia faccia il suo corso e che venga ristabilito un clima di legalità e rispetto delle regole".