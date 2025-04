Linkiesta.it - Sempre più dolci e pastry star in tv

Programmi di cucina in tv: nulla di strano, anzi, da più di un decennio a questa parte hanno contribuito a rendere la cucina qualcosa di glamour, che fa tendenza, che va seguita nelle sue evoluzioni. In molti casi gli chef sono diventati delle, in mezzo non solo ai fornelli, ma anche alla cronaca – nonpositiva – e al gossip che solo le cosiddette celebritiesriescono a scatenare.Le telecamere sono entrate in cucina, ma anche in laboratorio. La pasticceria ha avuto – e ha tuttora – i suoi riflettori puntati addosso tanto che ormai i pasticcieri sono diventatichef (e) a tutti gli effetti. Il primo e più famoso programma di pasticceria è senza dubbio “Bake Off Italia”, in onda su Real Time ormai da più di una decade. Una sorta di MasterChef, ma più dolce, in tutti i sensi: si preparano torte, dessert e anche croquembouche, in un’atmosfera che non sfocia (quasi) mai nel negativo.