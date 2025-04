Sport.quotidiano.net - "Sella, errori pagati caro. Ma la squadra ha lottato"

Anche Cento può perdere in trasferta. Sembrava invulnerabile lalontano dalla Baltur Arena, almeno nel girone di ritorno, ancor più dopo i blitz a Livorno, Avellino, Brindisi e Vigevano, e invece Orzinuovi domenica ha dimostrato il contrario, strozzando a quattro vittorie consecutive esterne la bella e preziosa striscia positiva inanellata dai biancorossi. Pesa la partenza col freno a mano tirato (18-6 all’8’), nonostante la successiva rimonta e il feroce rientro nel finale a mettere paura alladi Ciani, dopo che i lombardi si erano portati fino al +13. E pesano i 24 punti di Williams, autentico mattatore della sfida. Ma i rimpianti, per il gm Nicolai, vanno ricercati altrove. "Riguardando la partita, ho notato che a costarcisono stati alcunidi troppo commessi dietro, che di conseguenza hanno consentito loro di segnare canestri facili che in alcuni momenti della gara proprio non ci volevano.