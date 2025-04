Superguidatv.it - Segreti di famiglia, replica puntata 1 aprile in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 1°– con la soap turcadi(Yargi). Nellaodierna Ceylin va a trovare la figlia di Ayla all’insaputa di Ilgaz, scoprendo che Yekta era in qualche modo debitore nei confronti della donna, ma non ne conosce ancora il motivo. Ecco ilper rivedere l’episodio 69 in