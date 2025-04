Linkiesta.it - Se sei uno studente universitario, questo articolo è troppo lungo per te

Ci sono dei titoli che, a prescindere dall’che c’è sotto, invidi perché sono della materia di cui sono fatti i clic. E forse è solo per quello che ho letto il post Substack di uno che non so chi sia (non sono riuscita a trovare da nessuna parte il suo nome e cognome, ma è pur vero che il giornalismo investigativo non fa per me). Si dichiara professore ordinario di filosofia in un’università pubblica americana, ma per quel che ne so potrebbe essere il figlio dodicenne del mio commercialista: è l’internet, vai a sapere chi c’è sotto al tuo clic.Il titolo del post, quello che rende impossibile non cliccarci, è: “Lomedio è analfabeta”. Ora, se non avete tempo di leggere un intero, o se siete alfabetizzati come unomedio e vi costerna l’idea di dover leggere cento righe per arrivare al punto, vi svelo subito il finale: tutti i professori che conosco e ai quali ho fatto leggere quell’, tutti hanno risposto con qualche variazione su «uh, anche peggio di come racconta lui».