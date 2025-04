Iodonna.it - Se il Governo non modificherà le norme, automaticamente dal 2027, per accedere alla pensione di vecchiaia saranno necessari 67 anni e 3 mesi. Un adeguamento che mette in allarme milioni di lavoratori

Leggi su Iodonna.it

Due notizie stanno agitando il dibattito nazionale: una per cui brindare, e cioè che i cittadini del Belpaese stanno scalando la classifica mondiale della longevità. L’altra, che invece fa storcere il naso a molti, è che questo primato potrebbe tradursi in qualche mese in piùscrivania. Un curioso paradosso si profila, infatti, all’orizzonte: proprio mentre dovremmo festeggiare vite sempre più lunghe, ci troviamo, invece, a fare i conti con la prospettiva di posticipare la. Godersi laall’estero? Ecco le mete più vantaggiose X Italia sempre più longeva: ma per laè un problemaI dati Istat parlano chiaro: nel biennio 2023-2024, l’aspettativa di vitanascita in Italia ha raggiunto gli 83,4, il valore più alto mai registrato.