Laprimapagina.it - Se dovessero chiedermi chi sono

Leggi su Laprimapagina.it

SechiDi Vincenzo Calafiore01 Aprile 2025 Udine“ . nelle giornate opache scendevo al maree passavo ore a guardarlo, mi sembrava divedere la mia vita, uno spettacolo lievee silenzioso, la mia vita. “Vincenzo Calafiore Vorrei cominciare questo “ pezzo” proponendovi la seguente domanda.Ha senso scrivere d’amore, di amicizia, oggi ?Non mi sto riferendo all’immagine che noi diamo di noi stessi, in uno o in qualsiasi modo, perché noi non siamo altro che abitanti che viviamo in queste cose e di queste cose: amore e amicizia.Ovviamente ognuno può avere una propria opinione a riguardo, e posessere anche molto contrastanti tra loro. Io vi espongo la mia. Come i tramonti.Li ho guardati a lungo, da una vita; da tutte le rive in cui miarenato. Lo so non è facile definire un tramonto,tutti diversi gli uni dagli altri, per i tempi, per i colori, per la sua intensità.