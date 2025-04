Gqitalia.it - Se Daniel Craig ha detto definitivamente addio allo stile da James Bond c'è un motivo ben preciso

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.ha cambiato pelle. L'exche abbiamo amato - e talvolta copiato, cercando di vestire i panni dell'imperscrutabile spia inglese con completi sartoriali dal fitting impeccabile e aderente come solo un “su misura” può essere - non esiste più. Già, l'attore inglese ha voltato pagina, anzi, ha chiuso il libro di una narrativa dura e pura sulla mascolinità tutta d'un pezzo per abbracciare una nuova storia estetica in modalità fluida, comoda e possibile. Sarà per la sua ultima fatica nel film Queer di Luca Guadagnino, in cui veste i panni dell'irrequieto William Lee, alter ego dello scrittore William S.