Scudo Verde si parte La guida completa su divieti e modelli Oggi il nostro forum

Firenze, 1 aprile 2025 – Non è un pesce d’aprile:si accendono le 77 porte telematiche dello, la Ztl ambientale per il monitoraggio del pagamento dei ticket d’ingresso a carico dei bus turistici e quello dei veicoli più inquinanti che entrano in città. Aprile e maggio saranno i due mesi utili per le verifiche tecniche al sistema, per l’ottenimento delle autorizzazioni ministeriali e per il pre-esercizio. Dopodiché, dal 1 giugno sarà attivo il sistema sanzionatorio, con le porte attive tutto l’anno h24. Il Filo Diretto La Nazione, nel giorno della ’rivoluzione della mobilità’ fiorentina ha attivato un filo diretto con l’assessore Andrea Giorgio. Presente alle 11.30 nella nostra redazione per rispondere a domande e togliere ogni dubbio dei cittadini. Come raggiungerlo? Con un messaggio whatsapp al numero sempre attivo 331-6932645, una chiamata al fisso 055-2495100, o una email all’indirizzo segreteria.