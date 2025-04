Scrivere per ritrovarsi | l’arte del journaling e i suoi effetti sul benessere mentale

Leggi su .com

Life&People.it Nella società frenetica in cui viviamo, diventa sempre più difficile trovare un momento di quiete per rilassarsi. Gli innumerevoli impegni che si susseguono e i compiti da assolvere, ci rubano sempre più tempo da dedicare a noi stessi. Come rimediare a questa mancanza? Una pratica semplice ma potente per ilè il, ovvero l’abitudine diquotidianamente. Può sembrare un gesto banale, ma è un vero e proprio rifugio, una forma di self-care che ci aiuta a ritrovare ile fisico. Non a caso, si sta diffondendo tra imprenditori, creativi e professionisti, che lo praticano per ritrovare la concentrazione e abbattere lo stress.Cos’è ile perché sta avendo tanto successo?In realtà, il– che consiste nellosu un diario i propri pensieri e sentimenti – , non è una novità.