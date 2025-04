Ilrestodelcarlino.it - Scrive ‘negro’ sulla cartellina: avvocato sospeso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 2 aprile 2025 – L’forlivese Francesco Minutillo è statodall’esercizio della professione per una ‘parola’ scritta in un suo fascicolo che è stata ritenuta offensiva dai più e denigrante: su quellaè apparsa infatti la parola, riferita al cliente della controparte di origine africana. Il consiglio dell’ordine nazionale forense hadalla professione l’Minutillo dal 28 marzo scorso per due mesi. Due mesi di ‘vacanza forzata’, in cui il legale rimarrà iscritto all’albo, ma non potrà redigere atti, inviarli, né ricevere clienti. "Non è uno scherzo del primo aprile – ha commentato l’Minutillo – 60 giorni di sospensione dall’esercizio della professione diper aver osatore la parolasu unainterna di studio.