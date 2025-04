Romadailynews.it - Scoperto un superantibiotico che sfida la antibiotico-resistenza

Leggi su Romadailynews.it

Dopo trenta anniunchela. La nuova molecola con proprietà antibiotiche si chiama lariocidina capace di neutralizzare un’ampia gamma di batteri patogeni, compresi i ceppi resistenti ai farmaci commerciali.La lariocidina, che sembra non essere tossica per le cellule umane, è stata isolata in un microorganismo che la produce, il Paenibacillus, trovato in campioni di terreno raccolti in un giardino di Hamilton in Ontario. La molecola prodotta da Paenibacillus, esposta a livello sperimentale all’Escherechia coli, un batterio intestinale che causa gravi malattie, ha mostrato di avere una potente attività antibatterica.La particolarità e, quindi, l’efficacia di questa nuova molecola è che agisce in un modo completamente diverso da quelle conosciute: invece di attaccare le pareti cellulari del batterio, si lega al loro macchinario di sintesi proteica, una struttura chiamata ribosoma, bloccandone, così, la capacità di sintetizzare nuove proteine.