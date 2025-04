Sconfitta ed esonero | richiamato l’allenatore

Leggi su Sportface.it

Il calcio si prepara ad assistere a un altro scossone, dopo i numerosi esoneri occorsi durante la stagione in pieno svolgimento: il ritorno delha del clamoroso. Hanno fatto sicuramente rumore gli addii di Paulo Fonseca e di Daniele De Rossi nella prima parte della stagione, poi, pochi giorni fa, è arrivato il ben servito anche per Thiago Motta. Sono quasi 80 gli esoneri di quest’anno contando le tre leghe del calcio italiano e se poi consideriamo anche i terremoti legati a squalifiche e penalizzazioni, allora nel nostro Paese c’è proprio da tenersi occupati.A poche giornate dal termine del campionato le società cominciano a fare i conti con la matematica, sia nel bene, sia nel male. E’ il caso di chi si trova in piena lotta Champions League, ma non sono da meno le tante compagini impegnate in una corsa contro il tempo per raggiungere la salvezza.