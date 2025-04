Chietitoday.it - Sciopero di 24 ore a Chieti: venerdì si ferma il trasporto pubblico locale

Leggi su Chietitoday.it

Siil4 aprile. Il personale dell'azienda di"La Panoramica" incrocerà le braccia per 24 ore.In concomitanza con lo, è prevista una manifestazione davanti alla sede aziendale in via Picena 52 alle ore 9.30."La.