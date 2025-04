Quifinanza.it - Scioperi 1 aprile 2025, agitazione nel trasporto pubblico in quattro città: gli orari

Si apre un mese dinellocale, con la prima protesta in. L’era stata indetta dai sindacati l’1a livello nazionale, per contestare il mancato rinnovo del contratto riguardante 120mila autoferrotranvieri, ma era stata revocata dopo l’accordo raggiunto sul Ccnl di categoria tra Governo, sigle datoriali e in rappresentanza dei lavoratori.Ad incrociare le braccia rimane però il personale delle aziende didi Genova, Messina, Savona e Vicenza, con una mobilitazione della durata dalle 4 alle 8 ore.Lo sciopero dell’1La firma sul rinnovo del contratto tra le associazioni datoriali Astra, Anav e Agens e le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, ha portato per i lavoratori del settore a un aumento medio in busta paga tra i 220 e i 240 euro, con conseguente revoca dello sciopero nazionale dell’1