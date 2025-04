Oasport.it - Sci alpino, Federica Brignone illumina i Campionati Italiani. I big in gara in Val di Fassa

Leggi su Oasport.it

di sciandranno in scena da mercoledì 2 a sabato 5 aprile in Val di: sarà l’ultimo appuntamento agonistico di questa intensa stagione incominciata a fine ottobre e che, oltre alle tradizionali prove di Coppa del Mondo, ha offerto i Mondiali a Saalbach. Si preannuncia una rassegna tricolore di grande spessore tecnico, vista la presenza di diversi big del movimento nazionale.Su tutti spicca, che ha recentemente alzato al cielo la Sfera di Cristallo generale, oltre ai trofei di gigante e discesa libera. La Campionessa del Mondo di gigante, a cui è stata intitolata una pista a Courmayeur, sarà impegnata in superG (venerdì 4 aprile a Passo San Pellegrino), in gigante (giovedì 3 aprile all’Alpe di Lusia) e in slalom (sabato 5 aprile all’Alpe di Lusia, sua prima apparizione stagionale tra i pali stretti).