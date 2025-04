Casertanews.it - Schiavone e Cantiello premiati dalla Pro Loco

Leggi su Casertanews.it

La Prodi Casal di Principe anche quest'anno organizza la "giornata dell'adesione" per lanciare il nuovo tesseramento all'associazione.Domenica 6 aprile alle 10, presso la sede di via Matteotti, i volontari guidati dal Presidente Luigi Corvino, incontreranno i cittadini per illustrare.