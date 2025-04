Ilrestodelcarlino.it - Schianto mortale sulle strade di Ancona

Le 13 di ieri. La Flaminia, particolarmente trafficata a cavallo delle due Palombina, Nuova () e Vecchia (Falconara), si trasforma nel teatro della tragedia. Un incidente gravissimo – le cui cause debbono essere ricostruite con precisione – in cui perderà la vita l’82enne Mario Cantarini. Originario di Montappone, ma trapiantato nell’Anconetano da quasi cinquant’anni dove aveva messo su famiglia. I soccorritori sono piombati sul posto in un lampo, una volta partita la chiamata d’emergenza. L’anziano è stato estratto dalle lamiere e rianimato: purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Oltre alla sua vettura, nella carambola (a tre) sono rimaste coinvolte altre due vetture: una Panda e una Ford C Max. Dalle prime ricostruzioni sembra che Cantarini stesse procedendo in direzione sud, viaggiando invece a bordo della sua Renault Clio.