Schianto fatale col furgone Indagato il collega in coma

Ci sono due indagati per omicidio stradale per la morte di Gabriele Ramazzotti, 57 anni, di Santa Maria Nuova. L’uomo ha perso la vita in autostrada, il 20 marzo scorso, all’altezza di Montemarciano, mentre era a bordo di unda lavoro, come passeggero. La Procura ha iscritto nel fascicolo degli indagati sia ildi Ramazzotti, 58 anni, di Montemarciano, che quel giorno era alla guida del, che il camionista al volante del tir contro il quale il loro mezzo si è schiantato tamponandolo. Le indagini della polizia autostradale non sono ancora concluse e l’iscrizione dei due indagati è stato un atto dovuto per effettuare tutti gli accertamenti indispensabili per capire la dinamica dell’incidente. Ildi Ramazzotti è ancora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette.