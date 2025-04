Scatta oggi il bonus bollette | sconto di 164 euro al giorno per 4 mesi

Quotidiano.net - Scatta oggi il bonus bollette: sconto di 1,64 euro al giorno per 4 mesi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1 aprile 2025 – Sarà applicato a partire daildi 200. O meglio sarà applicata l’estensione di questo contributo alle famiglie che hanno un Isee inferiore ai 25.000. Ma a chi spetta il? Su qualiverrà conteggiato? Come sarà applicato?da 2002A chi spetta Quando viene erogato Come viene erogatoda 2002Per rispondere all’aumento dei costi delledi luce e gas, a fine febbraio, il governo ha varato il Decreto energia: 3 miliardi di, suddivisi tra 1,6 miliardi per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese. A chi spetta Il Decreto varato dal consiglio dei ministri del 28 febbraio stabilisce l’estensione delda 200alle famiglie con un Isee inferiore ai 25.