Scalapay | Buy now Pay later ha conquistato Millennials e Gen Z

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 1 apr. (askanews) – Il “Buy now Pay” risulta oggi fra le modalità di acquisto predilette dae Gen Z, e in un certo senso questo dato certifica il passaggio verso una nuova flessibilità finanziaria. È quanto emerge da “The State of Shopping 2025”, analisi sviluppata dasulla base dei dati forniti da Casaleggio Associati. “L’innovazione nei metodi di pagamento, la fiducia digitale e l’esperienza d’acquisto personalizzata sono oggi elementi chiave per conquistare i consumatori – ha dichiarato Simone Mancini, CEO di– Il nostro impegno è supportare retailer e consumatori con soluzioni che rendano lo shopping più accessibile e sicuro, rispondendo alle nuove abitudini di consumo”. Ma questa non è la sola trasformazione occorsa nella stagione 2024.