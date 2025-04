Oasport.it - Scacchi: Marina Brunello vince anche la seconda agli Europei femminili

giornata in archiviodiin quel di Rodi, in Grecia, e già si nota qualcosa d’interessante. Nel gruppo di 15 giocatrici al comando con 2/2, infatti, non c’è nessuna delle prime 8 giocatrici secondo la lista d’ingresso del torneo. Tutto in virtù di situazioni che spesso fanno capo a una vittoria e una patta, tant’è che in queste fasi iniziali dire 2/2 o 1,5/2, se non è la stessa cosa, ci va vicino.Intanto, però, occorre registrare che in quel citato gruppo delle 15 c’è, stavolta vittoriosa con il Bianco. Per la numero 1 italiana ottima la capacità di sfruttare due errori in sequenza, il secondo dei quali molto netto, della spagnola Ines Acebo, all’11a e alla 14a mossa, vale a dire in uscita dall’apertura. Tale è la potenza dell’attacco dell’azzurra che l’iberica è costretta all’abbandono dopo sole 23 mosse, con una Torre totalmente isolata dal gioco e il Bianco pronto a sfondare contro l’arrocco.