Satnam Singh la sindaca di Latina | Caso isolato di caporalato

“Ildiè una ferita profonda, perché noi abbiamo delle imprese agricole che sono delle eccellenze sul territorio, anche a livello europeo. Quindi che vengano infangate per undilo ritengo ingiusto. Dobbiamo ricordare che abbiamo delle imprese che si distinguono su tutta Europa per l’indotto economico”. Così ladiMatilde Celentano all’ingresso del tribunale cittadino per la prima udienza del processo per omicidio a carico di Antonello Lovato. L’imprenditore agricolo è considerato dall’accusa il responsabile della morte del bracciante sikh trentunennestritolato da un macchinario agricolo e abbandonato senza un braccio davanti casa nel giugno del 2024. “si sarebbe potuto salvare se fosse stato sottoposto a cure immediate invece di essere abbandonato in maniera brutale” aggiunge Celentano.