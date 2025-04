Lapresse.it - Satnam Singh, al via processo a Latina. Legale compagna: “Spartiacque importante”

inizia ilper la morte di, il bracciante ferito gravemente nei campi di Cisterna di, dove lavorava in nero, e abbandonato per strada dal datore di lavoro nel giugno scorso. “È una giornataperché è unche effettivamente segna un po’ unoma lo ha già segnato subito dopo i fatti perché sembra che comunque almeno in provincia di Roma e in tutta Italia la questione sia saltata un po’ agli occhi di tutti”, ha dichiarato Giovanni Lauretti ildelladel 31enne indiano, Sony, davanti al tribunale diper la prima udienza delche vede imputato l’imprenditore agricolo Antonello Lovato.“È uscita fuori la problematica nella provincia die in particolare ci sono state tantissime assunzioni di lavoratori stranieri dopo i fatti diquindi in questo senso c’è una presa di coscienza” aggiunge l’avvocato.