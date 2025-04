Latinatoday.it - Satnam, Lovato in tribunale: "Ho perso la testa, non ero in me. Penso a lui ogni giorno"

"Ho paura per questo processo. I miei avvocati mi hanno spiegato che sono qui omicidio, non è vero. Il 17 giugno c'è stato un gravissimo incidente sul lavoro, mi sono trovato davanti una scena scioccante e hola, non ero io". Sono le parole di Antonello, l'imprenditore pontino.