Sardegna | con l’auto travolge il rivale dopo la lite al pub arrestato per tentato omicidio

La vittima, un 33enne residente a Monserrato, è stato soccorso e ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Brotzu di Cagliari.L’accusa è pesantissima:. Un giovane di 19 anni, residente a Cagliari, già noto alle forze dell’ordine, è stato rinchiuso in cella, a Uta, perché ritenuto responsabile di aver investito un 31enne residente a Monserrato.una banaleandata in scena la scorsa notte – intorno alle 4,30 – in un notissimo e frequentatissimo locale di via Mameli, a Cagliari. Il 19enne è stato rintracciato questa mattina dai carabinieriche – la scorsa notte – aveva fatto perdere le sue tracce. Il giovane, disoccupato, è gravemente indiziato “per il reato di”, si legge nelle carte messe nero su bianco dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Cagliari.