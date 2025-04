Zonawrestling.net - Saraya rivela l’impatto devastante del video privato trapelato:”Ho pensato di togliermi la vita”

ha parlato apertamente di uno dei capitoli più oscuri della sua, senza risparmiarsi. In un’intervista cruda ed emozionante con The Guardian, l’ex star della AEW ha raccontato come la diffusione del suo famigeratol’abbia spinta sull’orlo del baratro. Quello che per il pubblico era solo un gossip scandaloso, per lei è stato una violazione, capace di mettere fine a tutto: “Volevo uccidermi,” ha ammesso. “Non volevo più esistere. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sentivo che non sarei stata capace di potermi riprendere, la mia carriera, le mie amicizie, la mia famiglia. Credevo che tutto fosse finito.”Dall’incubo alla rinascita:e la lotta per la suaHa ricordato con precisione il momento in cui ilsi è diffuso online: Per, lo shock è stato così forte da farla vomitare all’istante, prima di fuggire senza meta per le strade del Texas, completamente smarrita.