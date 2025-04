Agrigentonotizie.it - Sara come Lorena: tutte le strazianti analogie dei due femminicidi compiuti nel Messinese

Leggi su Agrigentonotizie.it

L'omicidio di ieri pomeriggio della studentessa universitariaCampanella di 22 anni, in viale Gazzi a Messina, ha scioccato l'intera penisola. Nell'Agrigentino invece non ha potuto far altro che riportare alla mente quanto accaduto, esattamente nello stesso giorno di cinque anni fa, alla.