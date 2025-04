Thesocialpost.it - Sara Campanella uccisa per strada: lui la importunava da anni. In 5mila in piazza

Nel pomeriggi, oltre 5.000 persone si radunano nella Galleria Vittorio Emanuele per prendere parte alla manifestazione promossa da Non Una di Meno, Udu e Rete degli Studenti.Giovedì sera, invece, si terrà una fiaccolata organizzata dall’Università di Messina, con il sostegno di tutte le associazioni studentesche e in collaborazione con il Comune. L’evento inizierà alle 19:30 nel cortile del Rettorato inPugliatti, dove è stato predisposto un momento di riflessione. Da lì, il corteo proseguirà fino aUnione Europea, sede del Municipio.Nel frattempo, davanti alla fermata dell’autobus di viale Gazzi, dove è stata, sono stati deposti mazzi di fiori, candele e messaggi di affetto, in un silenzioso omaggio alla giovane vittima.“Amate come se fosse l’ultimo giorno e baciatevi come se fosse l’ultimo, ma soprattutto VIVETEVI!” È con queste parole che Antonino, giovane palermitano, ha affidato ai social il suo strazio per la morte della fidanzata, la 22enne vittima di un brutale femminicidio.