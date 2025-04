Thesocialpost.it - Sara Campanella uccisa in strada a Messina, l’ultimo vocale: “So che lui mi segue”

Dopo ore di ricerche, è stato fermato il ragazzo che ha colpito e ucciso con una coltellata la giovanissima, 21 anni, morta in ospedale aper la gravità della ferita al collo. Al momento non sono ancora state rese note le generalità del suo assassino, noto alla vittima che in passato aveva parlato di una persecuzione a suo danno, ma nelle prossime ore è in programma una conferenza stampa delle forze dell’ordine siciliane per spiegare i dettagli della vicenda.Leggi anche: Leggi anche: I dazi Usa fanno crollare le borse europee: in fumo 245 miliardi, Milano a -1,77“Mi amo troppo per stare con chiunque.” Così scrivevasul suo profilo Facebook, un messaggio che oggi risuona inquietante alla luce degli eventi tragici che l’hanno coinvolta. La giovane studentessa è stata accoltellata alla gola nel quartiere Gazzi, alla periferia di, da un aggressore che è riuscito a fuggire.