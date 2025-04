Tg24.sky.it - Sara Campanella uccisa a Messina, fermato compagno università: inseguita e accoltellata

Si chiama Stefano Argentino e ha 27 anni il giovaneall'alba di oggi dai carabinieri per il femminicidio di(CHI ERA), la studentessa di 22 anni originaria di Misilmeri (Palermo),ieri aa coltellate. Il Procuratore capo diAntonio D'Amato ha annunciato di avere chiesto l'emissione della custodia cautelare. Argentino è stato trasferito nel carcere di. Il provvedimento dovrà ora essere vagliato dal GIP del Tribunale dia coltellate per stradaè statacon una coltellata al collo che gli ha reciso la giugulare per strada, in via Gazzi, di fronte all'ingresso laterale dello stadio 'Giovanni Celeste', davanti a diversi testimoni che hanno assistito all'aggressione e hanno dato l'allarme. La 22enne è stata subito soccorsa e caricata su un'ambulanza del 118 che l'ha portata all'ospedale Policlinico, ma i medici non hanno potuto fare nulla perché la ragazza aveva perso troppo sangue.