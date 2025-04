Noinotizie.it - Sara Campanella, studentessa uccisa a Messina Femminicidio: la vittima aveva 22 anni

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani:Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani esprime il proprio profondo dolore e la propria indignazione per la tragica morte di, giovaneiscritta alla Facoltà di Scienze Infermieristiche dell’Università didi un brutaleavvenuto la sera del 31 marzo, nella città di, una giovane donna che avrebbe dovuto guardare al futuro con speranza e determinazione, è stata strappata alla vita in un atto di violenza insensata e inaccettabile.è statain piena strada, davanti all’ingresso laterale dello stadio ‘GiovCeleste’, un luogo che avrebbe dovuto rappresentare un punto di passaggio quotidiano, ma che è diventato, in questa tragica circostanza, teatro di una violenza che ha spezzato una vita giovane e promettente.