Sara Campanella pedinata e poi accoltellata fermato un collega 27enne | Attenzioni insistenti da due anni lei lo aveva rifiutato

Si conoscevano da tempo, frequentavano lo stesso corso e da dueluie reiterate nel tempo» per, la studentessa 22enne uccisa a coltellate per strada a Messina. Stefano Argentino, studentedi Noto (Siracusa), è stato rintracciato ein un’abitazione del suo paese dopo una vera e propria caccia all’uomo. Secondo quanto ha raccontato il procuratore Antonio D’Amato in conferenza stampa, il giovane avrebbe seguito la ragazza vicino al Policlinico dove entrambi frequentavano il corso di Tecniche di laboratorio biomedico. Avrebbe percorso con lei un tratto di strada e poi, nei pressi di un distributore di benzina, dopo una discussione l’avrebbe colpita con un coltello per poi darsi alla fuga. Le prime ipotesi della procura e la perizia sui cellulariUna delusione amorosa pernon corrisposte, questa una delle ipotesi al vaglio della procura di Messina.