Sara Campanella in centinaia alla fiaccolata per la studentessa uccisa Il fidanzato | Ho perso un pezzo di cuore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono migliaia lenein ricordo di, launiversitaria di 22 annia coltellate ieri a Messina. La manifestazione è stata organizzata nel pomeriggio nella Galleria Vittorio Emanuele.manifestazione – organizzata da Udu, Non una di meno e Rete degli studenti – hanno partecipato diversedine con cori e striscioni per dire basta ai femminicidi e per esprimere solidarietà ai familiari della ragazza. I manifestanti hanno scandito più volte ad alta voce il nome di.Per il femminicidio della giovane è stato fermato Stefano Argentino, studente 27enne di Avola, accusato di averlacon una coltellatagola. Secondo gli altri studenti, da mesi la inondava di “telefonate, la perseguitava”. “Dove siete che sono col malato che mi segue”, ha scritto la ragazza alle amiche, poco prima di essere assassinata.