Sara Campanella il pm Colamonici | Non risultano denunce della vittima Monito a non sottovalutare

“Non risulta che la ragazza avesse mai presentato denuncia in passato, nonostante queste attenzioni (del presunto assassino ndr), definite morbose da parte degli amici, si protraessero da due anni”. Così il procuratore aggiunto di Messina, Marconella conferenza stampa sull’omicidio di, la giovane di 22 anni assassinata ieri pomeriggio con una coltellata alla gola. “Questo è un. È l’ennesimo caso in cui sembra emergere una sottovalutazione da partestessa”.“Il fatto che neanche laabbia avvertito il pericolo e quindi la necessità di denuncia, deve far capire come sia difficilissimo prevedere ciò che può succedere in queste situazioni”, ha aggiunto il procuratore.L'articolo, il pm: “Non