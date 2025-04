Lapresse.it - Sara Campanella, i messaggi alle amiche prima dell’omicidio: “Dove siete? Il malato mi segue”

aveva scrittodi essere uccisa da Stefano Argentino. “che sono con ilche mi”. Il riferimento è al 27enne fermato per la morte della giovane di 22 anni, anche lui studente presso la stessa università della vittima.perseguitata da 2 anniLediagli inquirenti hanno ricostruito come Argentino la perseguitasse almeno da due anni. Quel pomeriggio, dopo la fine delle lezioni, il ragazzo ha seguitoleper chiederefossee poi ha pedinato la 22enne fino al luogo in cui l’ha uccisa. La giovane, originaria di Misilmeri (in provincia di Palermo), era una tirocinante infermiera, iscritta al corso di laurea di Tecniche di laboratorio biomediche dell’Università di Messina. È morta al policlinico universitario dopo essere stata accoltellata alla gola e alla scapola in viale Gazzi, vicino allo stadio.