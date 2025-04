Lettera43.it - Sara Campanella, fermato il presunto assassino della studentessa di Messina

È statoildi, la22enne uccisa lunedì pomeriggio a. Nella notte, i carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla procura. Maggiori dettagli sulle indagininno forniti in una conferenza stampa prevista per le 11:00 al Palazzo di Giustiziacittà. Lo riferisce l’Ansa.«Sono sicura che lui mi sta seguendo»: l’ultimo messaggio dia un’amica, originaria di Misilmeri (Palermo), frequentava il terzo anno di Tecniche di laboratorio biomedico all’Università die svolgeva il tirocinio presso l’ospedale Policlinico. Ieri pomeriggio, terminato il turno, si era incamminata lungo viale Gazzi per raggiungere la fermata dell’autobus quando il suol’ha raggiunta. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, con il quale secondo i primi racconti dei testimoni la ragazza aveva avuto una relazione, l’ha seguita in auto fino all’ingresso laterale dello stadio Giovanni Celeste, nella periferia sudcittà.