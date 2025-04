Lanazione.it - Sansepolcro: il direttore Marco Torre conclude il tour degli ospedali in Valtiberina

"Ultimo ospedale visitato in ordine temporale, ma non per importanza". Queste le parole pronunciate dal neo-generale della Asl Toscana Sud Est,, che giovedì scorso ha concluso inil giro dei 13 presidi sanitari territoriali, incontrando anche i sindaci dei sette Comuni del comprensorio. Il dottor– che era insieme alla direttrice Barbara Innocenti; aldella zona distretto, il dottor Giampiero Luatti e all’assessore a sanità e sociale del Comune di, Mario Menichella – ha potuto fare conoscenza anche con il personaleero e visitare la struttura. I problemi della, oramai noti, sono stati subito evidenziati: l’assenza del terzo pediatra, il medico di base mancante nella fascia montana di Badia Tedalda e Sestino e le prospettive di un ospedale che soffre la carenza di personale, vedi il numero risicato dei professionisti (due sole dottoresse) nel reparto di medicina.