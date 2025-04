Metropolitanmagazine.it - Sangiovanni tornerà a cantare dal vivo in un concerto “segreto” a Roma il 2 aprile

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Pochi giorni fa,aveva rotto il lungo silenzio pubblicando un video sui suoi social, nel quale salutava e ringraziava i suoi fan e, soprattutto, li rassicurava sulle sue condizioni, affermando di stare molto meglio. Il cantautore vicentino ha trascorso un anno lontano dai riflettori per concentrarsi su se stesso e sulla sua salute mentale. Una decisione sofferta ma necessaria per il suo benessere personale, presa a poche settimane di distanza dalla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, al termine del quale era arrivato penultimo con il brano Finiscimi.Ora, per fortuna, Giovanni Pietro Damian, in arte, sembra essere pronto a tornare in pista, con nuove energie e consapevolezze. A suggellare la ritrovata serenità, l’annuncio di un “secret concert”, che si terrà domani, 22025, nel cuore di