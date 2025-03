Quotidiano.net - San Venanzio: Il Santo del 1° Aprile Celebrato in Tutto il Mondo

Sanè ilil 1°dalla Chiesa Cattolica. Nato nel III secolo a Camerino, una piccola città nelle Marche, è conosciuto per la sua fede incrollabile e il suo martirio avvenuto in giovane età.è diventatograzie alla sua straordinaria dedizione alla fede cristiana, che lo ha portato a subire il martirio sotto l'imperatore Decio. Chi era San? Sanera un giovane cristiano di Camerino, che visse durante il regno dell'imperatore Decio, noto per le sue persecuzioni contro i cristiani. Secondo la tradizione,era un giovane di nobili origini che decise di dedicare la sua vita a Cristo. La sua fede lo portò a predicare il Vangelo apertamente, il che attirò su di lui l'ira delle autorità romane. Perché è diventato? La storia racconta chefu arrestato e torturato in vari modi per farlo rinunciare alla sua fede, ma egli rimase fermo nelle sue convinzioni.