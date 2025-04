Inter-news.it - San Siro, tifosi Milan battono in ritirata? Anomalia nel derby di Coppa Italia! – TS

Cosa aspettarsi dal pubblico di Sanper-Inter di? Nelche vale la semifinale d’andata di domani sera potrebbe registrarsi un’.COSA ASPETTARSI – Che sia in campionato, ino, addirittura, in Champions League (come accaduto nel 2023), unè sempre un. La Stracittadinaese crea sempre e in ogni caso grande entusiasmo, chiamando a rapporto tutto il pubblico di Inter e. Per questo sapere che Sanpotrebbe non registrare il tutto esaurito domani sera risulta particolarmente strano. Lo fa sapere l’edizione odierna di TuttoSport, che evidenzia l’e prova a trovare la causa del mancato sold-out del “Giuseppe Meazza” in occasione di-Inter.San, niente pienone per-Inter di: da cosa dipende?IL PUNTO – A due giorni dall’andata della semifinale di, sono ancora a disposizione numerosi biglietti per-Inter.