Ilpiacenza.it - San Nazzaro, schiacciato dal muletto: ferito un operaio

Leggi su Ilpiacenza.it

Soccorsi in azione nel pomeriggio del 1 aprile a Sandi Monticelli. Per cause al vaglio dei carabinieri unitaliano di 50 anni è rimastodalmentre manovrava alcuni fusti in un piazzale del polo logistico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con.