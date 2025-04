Ilgiorno.it - San Martino Siccomario: investe madre e figlia in bici e fugge: caccia all'auto pirata

San(Pavia) – Dopo l'investimento diincletta, l'mobile non si è fermata. I carabinieri sono sulle tracce dell'mobilistache si è allontanato dal posto dell'incidente senza prestare soccorso alle due persone coinvolte. L'investimento è avvenuto poco prima delle 17.30 di oggi, martedì 1 aprile, in via Gravellone a San, una delle strade principali del centro abitato alle porte di Pavia, proprio all'attraversamento semaforico dell'incrocio con via Po verso la frazione Rotta, in un punto peraltro vicino a un bar, sempre molto frequentato, con l'allarme ai soccorritori che è scattato tempestivamente. La chiamata al 112 Dalla centrale operativa di Areu, per le riferite gravi condizioni delle due persone coinvolte nell'investimento, sono stati inviate in codice rosso due ambulanze e l'medica con il rianimatore a bordo.