Ilgiorno.it - San Donato, la libreria Kitaxe è la scommessa di Bruna e Antonella Rossi: “Il nome? Un omaggio a nostra nonna. In greco significa ‘Guarda’”

Sanmilanese (Milano) – In tempi di digitalizzazione esasperata, c’è ancora chi cerca di riportare al centro il piacere di sfogliare le pagine. È un’avventura al femminile quella della, l’unica di San. Il punto vendita al civico 10 di via Libertà è nato nel 2021 su iniziativa di due sorelle,, che hanno raccolto il testimone di Zig Zag, negozio di dischi con un settore dedicato ai libri. “Abbiamo deciso di raccoglierne l’eredità perché ci dispiaceva che Sannon avesse più una. Mia sorella, in particolare, non sopportava l’idea che la sua nipotina, nata in quel periodo, crescesse in una città senza libri. Da qui la decisione di reinventarci un mestiere. Una scelta che abbiamo fatto anche grazie all’aiuto di amici e familiari – racconta–.