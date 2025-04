Ilgiorno.it - San Donato, cliente spruzza spray urticante alle Poste: uffici evacuati e chiusi

Leggi su Ilgiorno.it

Attimi di paura, questa mattina, martedì 1° aprile 2025, nell’o postale di via Europa 8 a San. Un, che poi si è allontanato, hato dellonell’area del front-office. L’allarme è scattato poco dopo le 9, quando sul posto si sono precipitati carabinieri e vigili del fuoco. SAN- 01-04-2025 -O POSTALE VIA EUROPA CHIUSO PER SOSTANZE INTOSSICANTI - DIPENDENTI E CLIENTI ALL’ESTERNO DEI LOCALI - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Due intossicate Per consentire le operazioni di aerazione e messa in sicurezza, si è reso necessario evacuare i locali, facendo uscire sia i clienti che il personale. Due dipendenti della struttura, due donne di 34 e 59 anni, sono rimaste lievemente intossicate: una di loro è stata accompagnata per accertamenti, in codice verde, al vicino ospedale di San