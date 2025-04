Zonawrestling.net - Samantha Irvin sarà presente ad uno show legato al wrestling nella settimana di WM 41

Lo scorso mese di ottobreha lasciato la WWE dopo che era riuscita a ritagliarsi uno spazio importante come ring announcer nel main roster e, in particolare modo, a Monday Night Raw. Alla base della sua decisione l’essersi resa conto che la WWE non avrebbe avuto ulteriori piani per lei, mentre la sua volontà era quella di cimentarsi anche in altri ruoli, ad esempio quello di manager. Ora tornerà a presenziare ad unoalper la prima volta dal suo addio a Stamford.Weekend di WM 41Tramite una storia Instagram,ha reso noto chea WaleMania X il prossimo 17 aprile a Las Vegas, Nevada. Si tratta del primo eventoalda quando ha lasciato la WWE. L’evento, un grandeche fondee cultura hip hop presentato da Netflix, vedrà la presenza di vari special guest, la messa in onda di un episodio live di The Masked Mane l’esibizione del rapper Wale che è l’ideatore dell’evento su base annuale.