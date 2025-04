Internews24.com - Samaja (CEO Lazard) rivela: «Prima di Oaktree, Investcorp aveva puntato l’Inter! Non escludo che il fondo PIF…»

di Redazione(CEO: «di! Nonche ilPIF.» Il raccontoMarco, CEO diItalia, è intervenuto nel corso dell’incontro “Merger & Acquisition Summit 2025: LE PAROLE– «Da un lato c’è un aspetto soft, che è la passione che gli americani hanno in generale per l’Italia, e l’aspetto di visibilità che ti dà il fatto di possedere una squadra di calcio. Dal punto di vista finanziario, quello che hanno guardato coloro che hanno fatto questi investimenti sono stati la possibilità di ottimizzare dal punto di vista gestionale la sostenibilità di cui parlava il dottor Marotta; la seconda cosa è il tema dei diritti: se uno oggi guarda quanto valgono i diritti del calcio italiano è di circa un miliardo, quelli della Premier 4 miliardi, quelli della NBA hanno fatto un accordo di 11 anni per 77 miliardi didollari.