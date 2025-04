Quotidiano.net - Salvini: Rapporti solidi con USA e Trump fondamentali, focus su infrastrutture

"Vance in Italia? Non posso inseguire le agende mediatiche. Avere buonicon gli Stati Uniti e con l'amministrazioneè fondamentale". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo. "Io l'ho invitato a vedere le Olimpiadi. Se venisse anche prima sarebbe un'opportunità incontrarlo. Sto lavorando per portare una delegazione di imprese in Usa, per andare a portare business e sviluppo sul tema, trasporti, strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, che sono i miei dossier, così nessuno polemizza, il prima possibile negli Stati Uniti" ha affermato.