Salvini No alle guerre commerciali con gli Usa l’Europa sia costruttrice di pace

TORINO (ITALPRESS) – “Vendicarsi dei dazi di Trump? Se Von der Leyen ha detto così è stata una scelta infelice, vendicarsi e aprirenon fa l’interesse di nessuno, spero sia stata fraintesa e mal tradotta. Fare la guerra agli Stati Uniti non è una cosa intelligente da fare, lesu campo vanno risolte su tavolo non con le vendette, o con controdazi”. Così il vicepremier Matteo, intervenuto a margine della conferenza stampa sulla gara per la Metro 2 nella sede della Città Metropolitana di Torino.“Mi piacerebbe avere buoni rapporti con, però dovrebbe esseread avere buoni rapporti con il resto del mondo. Mentre Stati Uniti, Russia e Ucraina si siedono a un tavolo per porre fine a una guerra che ha portato mezzo milione di morti e tre anni di sangue, cheparli di ombrello nucleare, di esercito, di proiettili, di munizioni, secondo me va contromano.