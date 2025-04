Lanotiziagiornale.it - Salvini all’attacco dell’Ue, altissima tensione con Forza Italia

Sono oramai giorni che Lega econtinuano a darsele di santa ragione. Persino sul “pacchetto cittadinanza”, le misure approvate nell’ultimo Cdm su proposta del ministro degli Esteri e leader di FI, Antonio Tajani, hanno litigato.Ma quello che accende gli animi è il posizionamento in Europa, soprattutto sul piano di riarmo voluto da Ursula von der Leyen. La Lega si è detta pronta a proporre al gruppo dei Patrioti un’iniziativa per invitare von der Leyen a rivedere il progetto da 800 miliardi di euro per la difesa.“Abbiamo bisogno di costruire, non di sfasciacarrozze”, ha ammonito il vicepremier Tajani che ha avvertito il resto del centrodestra: “Siamo leali con il governo, ma non rinunceremo mai alle nostre idee, non piegheremo la testa quando si tratta di difendere i nostri valori”.